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Spor

Nilüfer Belediyespor, Sultanlar Ligi'ni 5. sırada tamamladı

Sultanlar Ligi'nin 5'incilik mücadelesindeki ikinci maçında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1'lik skorla mağlup ederek ligi 5. sırada tamamladı.

AA12 Mayıs 2023 Cuma 22:20 - Güncelleme:
Nilüfer Belediyespor, Sultanlar Ligi'ni 5. sırada tamamladı
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 5'incilik mücadelesindeki ikinci maçta Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup etti.

Bu sonuçla seriyi 2-0 kazanan Bursa temsilcisi, sezonu 5. sırada tamamladı. Galatasaray ise 6. basamakta bitirdi.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ramazan Çevik, Onur Coşkun

Galatasaray HDI Sigorta: Eggleston, Popovic, Vasilantonaki, İlkin Aydın, Ayçin Akyol, Gamze Kılıç (Bihter Dumanoğlu, Sude Hacımustafaoğlu, Emine Arıcı, Fulden Ural)

Nilüfer Belediyespor: Nuneviller, Ecenur Aksoy, Atkinson, Radosova, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan (Eylül Akarçeşme, Arzum Tezcan, Hümay Fırıncıoğlu, İlayda Uçak, Milanova)

Setler: 22-25, 17-25, 25-21, 23-25

Süre: 101 dakika (22, 22, 25, 32)

  • Galatasaray HDI Sigorta
  • Nilüfer Belediyespor
  • Sultanlar Ligi

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