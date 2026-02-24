Nilüfer Belediyespor'un çeyrek finaldeki rakibi MOL Tatabanya oldu

Avrupa hentbolunun kulüpler düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda son 8 eşleşmeleri, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Genel Merkezi'nde yapılan kura çekimiyle belirlendi.
Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında çeyrek finale yükselen Nilüfer Belediyespor, Macaristan'ın MOL Tatabanya takımıyla tur mücadelesi verecek.
Çeyrek finalde ilk karşılaşmalar 28-29 Mart, rövanşlar 4-5 Nisan tarihlerinde oynanacak.
İlk maça deplasmanda, rövanşa ise sahasında çıkacak Bursa ekibi, tur atlaması halinde Izvidac (Bosna Hersek)-Karvina (Çekya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.