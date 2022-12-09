N'Koudou'nun geleceğinde karar aşaması! Yıldız oyuncunun dünyası başına yıkıldı...

Beşiktaş yönetimi ve teknik direktör Şenol Güneş, bir taraftan ara transfer dönemi için transfer çalışmaları yaparken, bir taraftan da takımdan ayrılacak oyunculara karar vermeye çalışıyor.

Siyah-beyazlılarda, ilk yolların ayrılacağı oyuncu belli oldu.

Yeni Asır'ın haberine göre, Beşiktaş'ın Kamerunlu sol kanat oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou sezon sonu itibariyle takımdan ayrılacak.

Beşiktaş, 27 yaşındaki oyuncuyu Ağustos 2019'da Tottenham'dan %50'sine 4.5 milyon euro ödeyerek transfer etmişti.

N'Koudou, siyah-beyazlı forma ile gösterdiği performansı maliyetiyle bir türlü örtüşmedi.

Kamerunlu oyuncu, Beşiktaş ile toplam 98 maça çıkarken 20 gol 8 asistlik performans gösterdi.

N'Koudou, bu sezon ise 12 karşılaşmada 4 kez gol sevinci yaşadı.

27 yaşındaki oyuncu, ligde 749 dakika sahada kaldı.

Beşiktaşlı idareciler, Kamerunlu futbolcuyla kesin olarak yola devam edilmeyeceği vurguladı.

N'Koudou'ya ara transfer döneminde teklif gelmesi halinde bu durum değerlendirilecek.

Yerine takviye yapılacak kadar bir gelir elde edilmesi halinde gidişine onay verilecek.

Kamerunlu oyuncunun da kariyerine Fransa'da devam etme arzusunda olduğu ve bu nedenle iki taraf arasında bitecek sözleşme üzerinden yenileme görüşmeleri yapılmadığı kaydedildi.

27 yaşındaki oyuncunun, Beşiktaş ile sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek.

N'Koudou'nun piyasa değeri 5.5 milyon euro.

Sol kanat oyuncusu, Beşiktaş'tan önce Tottenham, Monaco, Burnley, Marsilya, Nantes gibi takımlarda forma giydi.