Spor

Nkunku: Milan'da kalmak istiyorum

Milan forması giyen Christopher Nkunku, Fiorentina ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından, kazanamadıkları için hayal kırıklığı yaşadığını ancak kaybetmemenin önemli olduğunu söyledi. Transfer iddialarına da değinen Fransız yıldız, Milan'da kalmak istediğini ve çıkan haberlerin söylentiden ibaret olduğunu ifade etti.

HABER MERKEZİ11 Ocak 2026 Pazar 21:08 - Güncelleme:
ABONE OL

Adı Fenerbahçe ile anılan Milan'ın yıldızı Christopher Nkunku, Fiorentina ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren 28 yaşındaki yıldız, "Üç puanı çok istediğimiz için biraz hayal kırıklığına uğradım. Ama teknik direktörün de dediği gibi, kazanamadığınızda kaybetmemek çok önemli. Eşitleme golünden sonra hala yedi dakikamız vardı; oyunu daha iyi yönetmeyi ve rakibe baskı yapmayı öğrenmemiz gerekiyor. Üç puanı çok istediğimiz için hayal kırıklığına uğradım." ifadelerini kullandı.

"MAÇ MAÇ İLERLEYECEĞİZ"

Ligdeki şampiyonluk yarışıyla ilgili gelen soruya Fransız yıldız, "Milan'da oynarken her maçı kazanmak istersiniz ama biz maç maç ilerliyoruz. İyi bir teknik direktörümüz ve iyi bir kadromuz var, kesinlikle gelişeceğiz." cevabını verdi.

TRANSFER SORUSUNA CEVAP

"Milan'da kalacak mısın?" şeklindeki soruya Nkunku, "Burada, Milan'da kalmak istiyorum. Transfer piyasasındaki haberler söylentiden ibaret." cevabını verdi.

  • Christopher Nkunku
  • Milan forması
  • Transfer iddiaları

