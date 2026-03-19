Noa Lang ameliyat oldu! İşte hastaneden ilk paylaşım

Galatasaray'da Noa Lang, Liverpool maçında yaşadığı sakatlık sonrası sağ el başparmağındaki ciddi kesik nedeniyle ameliyat oldu.

Noa Lang hastaneden yaptığı paylaşımda ameliyatının başarılı geçtiğini açıkladı. Yıldız futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ameliyat iyi geçti! Tüm mesajlar için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Olay, Galatasaray ile Liverpool arasında oynanan karşılaşmada meydana geldi. Mücadelenin ikinci yarısında oyuna sonradan dahil olan Noa Lang, talihsiz bir pozisyonda reklam panosu ile bariyer arasında sıkışarak sağ el başparmağından ciddi şekilde yaralandı.