Spor

Noa Lang: Biraz panik olduğumuzu düşünüyorum

Galatasaray'ın Noa Lang, Juventus maçının zor geçtiğini ve takım için gerekli değişiklikleri kabul ettiğini söyledi. Lang, Şampiyonlar Ligi'nde ilerlemek için her rakibin zor olacağını vurguladı.

HABER MERKEZİ26 Şubat 2026 Perşembe 02:47 - Güncelleme:
Noa Lang: Biraz panik olduğumuzu düşünüyorum
Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Noa Lang, İtalya'daki Juventus karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Noa Lang "Zor bir maçtı. Kendi performansım için de kazanması zordu benim adıma. Topla biraz panik olduğumuz düşünüyorum. Uzun ve yüksek topları çok fazla attık. Savunmada iyi olduğumu düşünüyorum. Hocam değiştirmek istedi, bende tabii ki takım için bunu kabul ederim." dedi.

Açıklamalarına devam eden Noa Lang "Liverpool dünya devi ama Tottenham da zor. Liverpool'a karşı Galatasaray kazandı ama zor maçlar. Şampiyonlar Ligi'nde ilerlemek için zor maçları geçmek gerekiyor. Gelen rakibe bakacağız ve ona göre hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

