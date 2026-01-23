İSTANBUL 13°C / 7°C
Spor

Noa Lang İstanbul'da! Galatasaray'ın yeni yıldızı ilk mesajını verdi

Galatasaray'ın Napoli'den kadrosuna kattığı Hollandalı sol kanat Noa Lang, İstanbul'a geldi. Sarı-kırmızılıların yeni yıldızı, hem transfer süreci hem de sağlık durumu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ23 Ocak 2026 Cuma 08:06 - Güncelleme:
Noa Lang İstanbul'da! Galatasaray'ın yeni yıldızı ilk mesajını verdi
Galatasaray'ın İtalya Ligi takımlarından Napoli'nden yeni transferi Noa Lang, İstanbul'a geldi.

26 yaşındaki Hollandalı sol kanat oyuncusu, cuma günü sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmenin altına imza atacak.

Galatasaray, Lang için 2 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Zorunlu olmayan 30 milyon Euro satın alma opsiyonu olacak.

"BENİ ETKİLEYEN ŞEY..."

İstanbul'da taraftarların karşıladığı Noa Lang, basın mensuplarına "Çok mutluyum burada olduğum için. Galatasaray, çok büyük bir kulüp. Taraftarlar, instagram'da çok mesaj attı. Beni en çok etkileyen şey kulübün büyüklüğü oldu." açıklamasını yaptı.

SAKATLK SORUSUNA YANIT

"Kopenhag maçında bir sakatlığın oldu, durumun nasıl?" şeklindeki soruyu yanıtlayan Noa Lang "Ayaktayım ve çok iyiyim." ifadelerini kullandı.

"KİMSEYLE KONUŞMADIM!"

"Daha önce Galatasaray'da oynamış eski oyuncuları aradın mı?" sorusunu da yanıtlayan Noa Lang "Hayır aramadım. Çocukken İstanbul'da yaşadım. Ben İstanbul'u zaten çok iyi biliyorum." dedi.

NOA LANG'IN PERFORMANSI

Noa Lang, sezon başında 25 milyon Euro karşılığında PSV'den transfer olduğu Napoli ile 27 maçta süre aldı.

Hollandalı yıldız, 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

