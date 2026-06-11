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Spor

Noa Lang Napoli'de kalıyor: İtalyanlar açıkladı

Galatasaray'ın geçen sezonun devre arasında Napoli'den kiraladığı Noa Lang, sözleşmesinin bitmesiyle birlikte İtalyan ekibine geri döndü. Çizme basınında yer alan habere göre Hollandalı yıldız, yeni sezonda Napoli forması giymeye devam edecek.

HABER MERKEZİ11 Haziran 2026 Perşembe 10:56 - Güncelleme:
Noa Lang Napoli'de kalıyor: İtalyanlar açıkladı
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Galatasaray'daki kiralık sözleşmesinin ardından Napoli'ye geri dönen Noa Lang ile ilgili dikkat çeken bir haber gündeme geldi.

Galatasaray'ın satın alma opsiyonunu kullanmadığı Hollandalı futbolcu, geride kalan sezonun sona ermesiyle birlikte Napoli'ye geri döndü.

KAMPA KATILACAK

Noa Lang, Napoli'de sezon öncesi kampına katılacak.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Lang, yeni sezonda Napoli'de rotasyonun önemli parçalarından biri olacak.

26 yaşındaki futbolcunun, İtalyan ekibinin yeni teknik direktörü Massimialiano Allegri'ye kendini kanıtlamak istediği belirtildi.

GALATASARAY'DA NE YAPTI?

Galatasaray'da geride kalan sezonda 19 maçta süre bulan Noa Lang, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.

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