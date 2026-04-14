Noa Lang sakatlanmıştı: Liverpool reklam panolarını değiştirdi!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Galatasaray forması giyen Noa Lang'ın geçtiğimiz ay yaşadığı ciddi sakatlığın ardından Anfield Stadı'ndaki reklam panolarında düzenlemeye gitti.

Sarı-kırmızılı futbolcu, 18 Mart'ta oynanan ve Liverpool'un toplamda 4-1 kazandığı karşılaşmanın son anlarında, Anfield Road tribünü önünde reklam panolarına çarpmış ve sağ başparmağında derin kesik oluşmuştu.

Uzun süren müdahalenin ardından sedyeyle oyundan alınan 26 yaşındaki oyuncu, acil olarak ameliyata alınırken başparmağının kesilmekten son anda kurtarıldığı açıklanmıştı.

Yaşanan olay sonrası hem Liverpool hem de UEFA inceleme başlatıldığını duyurmuştu.

Yapılan değerlendirmelerde, oyuncunun parmağının LED paneller arasına sıkıştığı ihtimali üzerinde durulurken, UEFA'nın saha kenarı kurulumlarını gözden geçirme kararı aldığı belirtilmişti.

DÜZENLEME YAPILDI

The Athletic'in haberine göre İngiliz kulübü, PSG ile oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşı öncesinde, özellikle kale arkası bölgelerde yer alan panolarda düzenleme yaptı. Yeni sistemde, oyuncuların çarpması durumunda darbe etkisini azaltacak boşluklar oluşturulduğu kaydedildi.

Liverpool cephesi, yaşanan olayın "talihsiz bir kaza" olduğunu belirtirken alınan önlemlerin benzer bir durumun tekrar yaşanmasını engellemeyi amaçladığını vurguladı.