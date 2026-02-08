Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta sarı-kırmızılı forma ile ligde ilk asistini yapan Noa Lang açıklamalarda bulundu.

Maç sonrası görüşlerini dile getiren Noa Lang "Çok mutluyum bu büyük kulübün parçası olduğum için. Takım arkadaşlarımla kimyamız zaman zaman zor olsa da adım adım her hafta ileriye gidiyor. Daha da üzerine koyarak ilerleyeceğim." dedi.

Taraftarlarla ilgili konuşan Noa Lang "Taraftarlar etkileşimi seviyorum, futbolu sevme sebeplerimden biri bu. Deplasmanda bile tutku çok iyiydi. Taraftar, takımı da çok iyi etkiliyor." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışıyla ilgili görüşlerini dile getiren Noa Lang "Sürücü koltuğunda olan biziz. Her maç kendimize odaklanıyoruz." açıklamasını yaptı.