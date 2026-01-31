Noa Lang'dan Kluivert'a Galatasaray çağrısı

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Noa Lang, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir hamlede bulundu.

Hollandalı hücum oyuncusu, çocukluk arkadaşı olan ve Premier Lig ekibi Bournemouth'ta top koşturan Justin Kluivert'ın Instagram gönderisine "Come to Gala bro" (Galatasaray'a gel kardeşim) yorumu yaptı.

Justin Kluivert daha önce Noa Lang'ın üçlü çektirdiği bir videoyu beğenmişti.

İşte Noa Lang'ın o yorumu:

İkili çok yakın arkadaş ve Hollanda alt yaş kategorilerinde birlikte forma giymişti.