İSTANBUL 11°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Mart 2026 Pazar / 11 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,4684
  • EURO
    51,2648
  • ALTIN
    6418.21
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Noa Lang'dan müjdeli haber! Hollanda basını duyurdu
Noa Lang'dan müjdeli haber! Hollanda basını duyurdu

Liverpool maçında parmağından yaşadığı sakatlık sonrası milli takıma çağrılan Noa Lang için sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Hollanda basınından yıldız oyuncu için müjdeli haber geldi. İşte detaylar...

BEYZA NUR YILMAZ29 Mart 2026 Pazar 13:39
ABONE OL

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Lang'ın Norveç maçında oynayamayacağını, Ekvador maçında ise durumuna göre karar verileceğini açıklamıştı. Ronald Koeman da bu açıklamayı destekler nitelikte bir hamle yaparak oyuncuyu Norveç maçının kadrosuna almamıştı.

EKVADOR MAÇINDA SÜRE ALMASI BEKLENİYOR

Holllanda basınından Telegraaf'ın haberine göre; Noa Lang, Norveç maçının ertesi günü yapılan atrenmanın bir kısmında ayrı bir kısmında da takımla birlikte çalıştı. Söz konusu habere göre Lang'ın Ekvador maçında süre alması bekleniyor. Öte yandan Galatasaray da oyuncusuyla sürekli temas halinde.

Milli takım kampında Ziggo Sport'a konuşan Noa Lang, "İyiyim. Reklam panosuna tutunmak istedim ama arkasında bir sürü çit vardı. Oldukça keskinlerdi. Parmağım çit ile reklam panosu arasında kesildi." dedi.

"PARMAĞIM HALA TAM OLARAK DURUYOR"

Sakatlığı pozisyonda parmağının tamamen koptuğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıklayan Lang, "Dikiş atıldı ve parmağım hala tam olarak duruyor ve tamamen iyileşecek. Her şey yolunda. Medyayı bilirsiniz, kendi hikayelerini dünyaya yayarlar." sözlerini sarf etti.

"FUTBOL OYNAMAK İÇİN SADECE BACAKLARIMA İHTİYACIM VAR"

Sakatlığı sonrası günlük hayatta zorluk yaşadığını esprili bir dille anlatan Noa Lang, "Sağ elimi kullandığım için bir süre PlayStation oynayamıyorum ama geçecek. Bir de tuvalette de önemli bir detay. (Gülerek)" dedi. Lang, "Neyse ki futbol oynamak için sadece bacaklarıma ihtiyacım var." sözlerini sarf etti.

ÖNERİLEN VİDEO

İlk test Hasdal-İstanbul Havalimanı arasında! Bakan Uraloğlu detayları 24'e anlattı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.