Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Lang'ın Norveç maçında oynayamayacağını, Ekvador maçında ise durumuna göre karar verileceğini açıklamıştı. Ronald Koeman da bu açıklamayı destekler nitelikte bir hamle yaparak oyuncuyu Norveç maçının kadrosuna almamıştı.

EKVADOR MAÇINDA SÜRE ALMASI BEKLENİYOR

Holllanda basınından Telegraaf'ın haberine göre; Noa Lang, Norveç maçının ertesi günü yapılan atrenmanın bir kısmında ayrı bir kısmında da takımla birlikte çalıştı. Söz konusu habere göre Lang'ın Ekvador maçında süre alması bekleniyor. Öte yandan Galatasaray da oyuncusuyla sürekli temas halinde.

Milli takım kampında Ziggo Sport'a konuşan Noa Lang, "İyiyim. Reklam panosuna tutunmak istedim ama arkasında bir sürü çit vardı. Oldukça keskinlerdi. Parmağım çit ile reklam panosu arasında kesildi." dedi.

"PARMAĞIM HALA TAM OLARAK DURUYOR"

Sakatlığı pozisyonda parmağının tamamen koptuğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıklayan Lang, "Dikiş atıldı ve parmağım hala tam olarak duruyor ve tamamen iyileşecek. Her şey yolunda. Medyayı bilirsiniz, kendi hikayelerini dünyaya yayarlar." sözlerini sarf etti.

"FUTBOL OYNAMAK İÇİN SADECE BACAKLARIMA İHTİYACIM VAR"

Sakatlığı sonrası günlük hayatta zorluk yaşadığını esprili bir dille anlatan Noa Lang, "Sağ elimi kullandığım için bir süre PlayStation oynayamıyorum ama geçecek. Bir de tuvalette de önemli bir detay. (Gülerek)" dedi. Lang, "Neyse ki futbol oynamak için sadece bacaklarıma ihtiyacım var." sözlerini sarf etti.