Spor

Noa Lang'dan transfer itirafı! ''Kupalar kazanmak için geldim''

Galatasaray'ın yeni transferi Noa Lang sarı kırmızılı ekibin sosyal medya kanalına açıklamalarda bulundu. Noa Lang açıklamasında 'Galatasaray'a kupalar kazanmak için geldim. Galatasaray, kupalar kazanması gereken bir takım.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

26 Ocak 2026 Pazartesi 16:03
Noa Lang'dan transfer itirafı! ''Kupalar kazanmak için geldim''
ABONE OL

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Noa Lang, Galatasaray Youtube kanalına açıklamalarda bulundu.

"SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"

"Atletico maçını izliyordum ve televizyonun sesini kısmak zorunda kaldım (Gülerek). Atletico topa sahip olduğunda sadece ıslık sesi duyuyordum. Stadyumda oluşacak atmosferi görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum!"

"ÇOCUKLARIM FUTBOLU SEVİYORLAR"

"Çocuklarım futbolu seviyorlar. Oğullarım sabah uyandığında mutlaka forma giymek istiyorlar. Şimdi dürüstçe bir şey söylemek istiyorum; bir yıldır kendisinin bir Galatasaray forması vardı zaten."

"DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

"Merhaba büyük Galatasaray taraftarı. Bu büyük kulüpte oynamayı ve birlikte başarılı olmayı dört gözle bekliyorum. Sizi gururlandırmak ve kulübüm için her şeyimi vermek için her gün çok çalışacağım!"

"GALATASARAY'A KUPALAR KAZANMAK İÇİN GELDİM"

"Kazanmak, benim için her şey demek! Oynadığım her sezonda kupa kazandım. Galatasaray'a kupalar kazanmak için geldim. Galatasaray, kupalar kazanması gereken bir takım. Bence ben de kupalar kazanmaya ihtiyacı olan bir oyuncuyum. Takımımla birlikte mümkün olan her şeyi kazanmak istiyorum."

"SADECE HOCA VE BAŞKANLA KONUŞTUM"

"Okan Hocayla, futbolcularla, Mertens ya da Victor Osimhen ile gelmeden önce konuştun mu hiç?"

Noa Lang: "Hayır. Sadece hoca ve başkanla konuştum. Çünkü burada daha önce yaşadım. Galatasaray ve şehri çok iyi tanıyorum. Sadece hislerimi dinledim."

