Noa Lang'ın kaderi yeni teknik direktörün elinde olacak

Geçen sezonun ikinci yarısını Galatasaray'da kiralık olarak tamamlayan Noa Lang İĞtalyan ekibi Napoli'ye geri döndü. Noa Lang'ın Napoli'deki geleceği yeni teknik direktörün kararına bağlı olacak.

HABER MERKEZİ25 Mayıs 2026 Pazartesi 14:20 - Güncelleme:
Galatasaray'ın geçen sezon devre arasında Napoli'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Noa Lang, sezonun bitmesiyle birlikte İtalyan ekibine geri döndü.

CONTE'DEN VEDA

Napoli'de ise teknik direktör Antonio Conte ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. 56 yaşındaki teknik adam, sezonun son haftasındaki Udinese maçının ardından Napoli'de son maçına çıktığını ve görevinden ayrıldığını duyurdu.

YENİ HOCAYI BEKLEYECEK

İtalyan basını, daha önce Lang'ın Conte döneminde Napoli'de forma şansı bulmasının zor olduğunu duyurmuştu. Hollandalı futbolcu, Conte'nin görevden ayrılmasının ardından Napoli'de göreve gelecek yeni teknik direktörün kendisiyle ilgili vereceği kararı bekleyecek.

26 yaşındaki Noa Lang, geçen sezonun ikinci yarısında formasını giydiği Galatasaray'da kalmaya sıcak bakıyor.

GALATASARAY'DA NE YAPTI?

Galatasaray'da geride kalan sezonda 19 maçta süre bulan Noa Lang, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.

SÖZLEŞMESİ, PİYASA DEĞERİ

Napoli ile mevcut sözleşmesi 2030 yılına kadar devam eden Noa Lang'ın, güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.

