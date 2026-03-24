  • Noa Lang'tan sakatlığı hakkında açıklama! ''Her şey yolunda''
Noa Lang'tan sakatlığı hakkında açıklama! ''Her şey yolunda''

Galatasaray'ın kiralık yıldızı Noa Lang, Liverpool maçında yaşadığı sakatlık hakkında açıklamalarda bulundu. Durumunun iyi olduğunu belirten Lang, 'Her şey yolunda. Medyayı bilirsiniz, kendi hikayelerini dünyaya yayarlar.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ24 Mart 2026 Salı 15:27
Galatasaray'ın Liverpool ile oynadığı maçta sakatlık yaşayan Noa Lang, Hollanda Milli Takımı aday kadrosunda yer aldı. 26 yaşındaki futbolcu, Hollanda'nın Norveç ve Ekvador ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edildi.

YENER İNCE'NİN AÇIKLAMASI

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Lang'ın Norveç maçında oynayamayacağını, Ekvador maçında ise durumuna göre karar verileceğini açıkladı.

MİLLİ TAKIM'DA KONUŞTU

Hollanda Milli Takımı'na seçilen ve milli takım kampına katılan Noa Lang, burada sakatlığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"DURUMUM İYİ"

Milli takım kampında Ziggo Sport'a konuşan Noa Lang, "İyiyim. Reklam panosuna tutunmak istedim ama arkasında bir sürü çit vardı. Oldukça keskinlerdi. Parmağım çit ile reklam panosu arasında kesildi." dedi.

"KENDİ HİKAYELERİNİ YAYIYORLAR"

Sakatlığı pozisyonda parmağının tamamen koptuğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıklayan Lang, "Dikiş atıldı ve parmağım hala tam olarak duruyor ve tamamen iyileşecek. Her şey yolunda. Medyayı bilirsiniz, kendi hikayelerini dünyaya yayarlar." sözlerini sarf etti.

GÜNLÜK HAYATTAKİ ZORLUKLARI

Sakatlığı sonrası günlük hayatta zorluk yaşadığını esprilli bir dille anlatan Noa Lang, "Sağ elimi kullandığım için bir süre PlayStation oynayamıyorum ama geçecek. Bir de tuvalette de önemli bir detay. (Gülerek)" dedi. Lang, "Neyse ki futbol oynamak için sadece bacaklarıma ihtiyacım var." sözlerini sarf etti.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da 11 maçta süre bulan Noa Lang, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

