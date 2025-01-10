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Spor

Noah Okafor'un yeni adresi belli oldu

RB Leipzig ile AC Milan arasında Noah Okafor transferi için sözlü anlaşma sağlandığı doğrulandı. Yıldız oyuncu Alman ekibine kiralık olarak gidecek.

Haber Merkezi10 Ocak 2025 Cuma 18:32 - Güncelleme:
Noah Okafor'un yeni adresi belli oldu
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Bundesliga ekibi RB Leipzig, takıma yapılacak takviyeler için harekete geçti.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Leipzig, Milan forması giyen 24 yaşındaki yıldız Noah Okafor ile sözlü anlaşma sağlandığını belirtti.

SATIN ALMA OPSİYONU OLACAK

Transferin detaylarına göre, anlaşma ücretli kiralama şeklinde olacak. RB Leipzig'in Milan'a yaklaşık 1-1.5 milyon Euro kiralama bedeli ödeyeceği ve sözleşmede 25-28 milyon Euro arasında bir satın alma opsiyonu yer alacağı belirtildi.

MİLAN PERFORMANSI

İsviçreli oyuncu Milan formasıyla çıktığı 17 maçta 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.

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