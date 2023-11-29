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Spor

Nordsjaelland, Fenerbahçe maçına hazır

Konferans Ligi 5. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Nordsjaelland, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

AA29 Kasım 2023 Çarşamba 14:07 - Güncelleme:
Nordsjaelland, Fenerbahçe maçına hazır
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UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu beşinci haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Nordsjaelland, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Maçın oynanacağı Right to Dream Park'ta ilk 15 dakikası basına açık olan antrenman, teknik direktör Johannes Hoff Thorup yönetiminde gerçekleştirildi.

Kar yağışı altında yapılan idman ısınma hareketleriyle başladı. Çeşitli top oyunlarının ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, top kapma çalışması yaptı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde Fenerbahçe maçının taktiği üzerinde çalışıldı.

Nordsjaelland-Fenerbahçe mücadelesi, yarın TSİ 23.00'te oynanacak.

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