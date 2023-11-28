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Spor

Nordsjaelland-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Nordsjaelland ile karşı karşıya geleceği maçın hakemi belli oldu.

28 Kasım 2023 Salı 13:38 - Güncelleme:
Nordsjaelland-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5. haftasında 30 Kasım Perşembe günü deplasmanda Danimarka temsilcisi Nordsjaelland ile yapacağı maçta Fransız hakem Jeremie Pignard düdük çalacak.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Right to Dream Park'ta oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak mücadelede Pignard'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Aurelien Drouet ile Laurent Coniglio gerçekleştirecek.

Fransız Thomas Leonard ise maçın dördüncü hakemi olarak sahada yer alacak.

FENERBAHÇE 9 PUANLA ZİRVEDE

Fenerbahçe, H Grubu'nda 4 maçtan 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 9 puanla 1. sırada yer alıyor.

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