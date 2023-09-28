Nordsjaelland penaltılarla turladı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakiplerinden Nordsjaelland, Danimarka Kupası 3. Tur maçında Kolding ile karşılaştı.

Autocentralen Park'ta oynanan mücadele 2-2 biterken ev sahibi Kolding'in gollerini 47. dakikada Asker Bech ve 55. dakikada Isak Tannander kaydetti. Nordsjaelland'ın gollerini ise 49. dakikada Benjamin Nygren ve 72. dakikada Martin Frese kaydetti.

90 dakikası ve uzatmaları 2-2 sona eren maçın penaltı atışlarında Nordsjaelland 3-2'lik üsünlük sağlarken golle sonuçlanan penaltıları; Adamo Nagalo, Benjamin Nygren ve Andreas Schjeldrup kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Danimarka Kupası'nda üst tura yükselen taraf Nordsjaelland oldu.