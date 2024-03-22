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Spor

Normal sezonun son maçında Arkas Spor'un rakibi Alanya Belediyespor

Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, 26. hafta mücadelesinde yarın Alanya Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

IHA22 Mart 2024 Cuma 14:12 - Güncelleme:
Normal sezonun son maçında Arkas Spor'un rakibi Alanya Belediyespor
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Arkas Spor, Efeler Ligi'nin 26. haftasında yarın Alanya Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Voleybol Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Karşılaşma öncesinde Arkas Spor, 15 galibiyet, 10 mağlubiyetle ligde 5. basamakta yer alırken, Alanya Belediyespor da İzmir ekibiyle aynı galibiyet ve mağlubiyet sayılarına sahip olarak ligde 6. sırada bulunuyor. İki ekip de normal sezonun son maçında daha iyi bir play-off eşleşmesi gerçekleştirmek için bu zorlu müsabakadan galibiyetle ayrılmak istiyor.

Karşılaşmaya dair açıklamalarda bulunan Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, normal sezonu galibiyetle tamamlamayı planladıklarını ifade ederek, "Tüm seyircimizi salona davet ediyoruz. Rakibimizi mağlup ederek taraftarlarımıza galibiyet hediye etmeyi ve normal sezonu bu şekilde bitirmeyi istiyoruz" dedi.

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