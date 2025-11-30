İSTANBUL 16°C / 9°C
  • Norrköping 15 yıl sonra küme düştü
Spor

Norrköping 15 yıl sonra küme düştü

İsveç Ligi play-off rövanşında küme düşen Norrköping'in taraftarları, maçın son bölümünde sahaya yanıcı madde atarak zemine zarar verdi. Karşılaşmanın uzun süre durmasının ardından Örgryte Allsvenskan'a yükselirken, Norrköping 15 yıl sonra küme düştü.

30 Kasım 2025 Pazar 00:38
Norrköping 15 yıl sonra küme düştü
İsveç Birinci Futbol Ligi'nde (Allsvenskan) oynanan play-off maçında takımları küme düşen Norrköping taraftarları, suni çim zemine yakıcı maddeyle zarar verdi.

İsveç Ligi'nde Norrköping'in ligden düşmemek, Örgryte'nin ise Allsvenskan'a çıkmak için karşı karşıya geldiği play-off maçına taraftarların taşkınlığı damga vurdu.

İlk maçı 3-0 kaybeden Norrköping'in sahasında oynanan rövanş mücadelesinde, takımlarının küme düşmesine tepki gösteren ev sahibi ekibin taraftarları 85. dakikada suni çim zemine yanıcı madde atmaya başladı.

Takımların soyunma odasına gitmesi ve tribünlerin boşaltılması nedeniyle yaklaşık 4 sat sonra 0-0 sona eren maçın ardından Örgryte, 2009'dan bu yana ilk kez Allsvenskan'a yükselme başarısını gösterdi. Norrköping ise 15 yıl sonra bir alt lige düştü.

