Norveç, 28 yıl sonra Dünya Kupası'nda

Norveç Milli Takımı, FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nu 24 puanla lider tamamlayarak 1998 yılından sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

IHA17 Kasım 2025 Pazartesi 09:53 - Güncelleme:
Norveç, 28 yıl sonra Dünya Kupası'nda
Norveç Milli Takımı, FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nun son maçında deplasmanda İtalya'yı ilk yarısını 1-0 geride kapattığı mücadelede 4-1 mağlup ederek grubunu lider tamamladı. Karşılaşmada Erling Haaland 2, Antonio Nusa ve Jorgen Larsen 1'er gol atarak Norveç'e galibiyeti getirirken, İtalya'nın tek golü Francesco Esposito'dan geldi. Bu sonuçla birlikte Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan Norveç, 1998 yılından beri süren turnuva hasretine son verdi.

HAALAND'DAN ELEMELERDE 16 GOL

Norveçli yıldız futbolcu Erling Haaland, FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde oynadığı 8 maçın hepsinde gol sevinci yaşarken, toplamda 16 kez rakip fileleri havalandırdı. 25 yaşındaki golcü; Moldova'ya 6, İsrail'e 4, İtalya ve Estonya'ya ise 3'er gol kaydetti.

  • Norveç Milli Takımı
  • FIFA Dünya Kupası Elemeleri
  • dünya kupası

