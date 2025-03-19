Beşiktaş'ın deplasmanda 9 kişi kalan Konyaspor'a kaybetmesi, eleştirileri alevlendirdi. Norveç basını da bu mağlubiyeti, "Beşiktaş'ta balayı bitti" manşetiyle yorumladı.

Habere göre Ole Gunnar Solskjaer'in son 2 lig maçını kaybetmesi Türk basınından sert eleştiriler alırken, Siyah-Beyazlı taraftarlardan da tepki çekti. Buna rağmen yönetimin destek verdiği Norveçli çalıştırıcının önümüzdeki sezonda da takımının başında olacağı vurgulandı. 52 yaşındaki teknik adam Beşiktaş'ta 11 maçta görev yaptı, 7 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı.