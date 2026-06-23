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Spor

Norveç, Dünya Kupası'nda 32 turunu garantiledi

2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu'nda Norveç, Senegal'i 3-2 mağlup etti ve son 32 turuna çıkmayı kesinleştirdi.

AA23 Haziran 2026 Salı 09:44 - Güncelleme:
Norveç, Dünya Kupası'nda 32 turunu garantiledi
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2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu'nda Norveç, ikinci maçında Senegal'i 3-2 mağlup ederek son 32 turunu garantiledi.

I Grubu'ndaki ilk maçında Irak'ı 4-1 yenen Norveç, Senegal'i de 3-2 mağlup etti ve son 32 turuna çıkmayı kesinleştirdi.

İlk maçta Irak'a 2 gol atan Haaland, ikinci karşılaşmada da Senegal'e attığı 2 golle turnuvadaki gol sayısını 4'e çıkardı.

Stat: New York New Jersey

Hakemler: Wilton Pereira Sampaio, Bruno Boschilia, Bruno Pires (Brezilya)

Norveç: Nyland, Heggem (Dk. 84 Oestigaard), Ryerson (Dk. 12 Pedersen), Ajer, Wolfe, Berge, Odegaard, Aursnes (Dk. 46 Berg), Nusa (Dk. 71 Schjelderup), Sörloth (Dk. 84 Bobb), Haaland

Senegal: Mendy (Dk. 63 Diaw), Koulibaly (Dk. 72 Pape Sarr), Niakhate, Diouf (Dk. 54 Jakobs), Idrissa Gueye, Camara (Dk. 63 Ciss), Diatta, Sarr, Pape Gueye (Dk. 54 Mbaye), Mane, Jackson

Goller: Dk. 43 Pedersen, Dk. 48 ve Dk. 58 Haaland (Norveç), Dk. 53 ve Dk. 90 Sarr (Senegal)

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