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Spor

Norveç, Erling Haaland ile kazandı

Euro 2024 Elemelerinde, A grubu karşılaşmasında Norveç, Güney Kıbrıs'ı 3-1 mağlup etti.

20 Haziran 2023 Salı 23:43 - Güncelleme:
Norveç, Erling Haaland ile kazandı
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2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A grubu dördüncü maçında Norveç sahasında ağırladığı Güney Kıbrıs'ı 3-1'lik skorla geçti.

Norveç'e galibiyeti getiren golleri 12.dakikada Solbakken, 56' (P) ve 60'da Erling Haaland kaydetti. Güney Kıbrıs'ın tek golü ise 90+3'te Grigoris Kastonas'tan geldi.

Erling Haaland, bu sezon kulüp ve Milli Takım'daki 56. golünü attı. Norveçli yıldız, Avrupa'da sezonun en golcü ismi oldu.

Bu sonuçla Norveç ilk galibiyetini alarak puanını 4 yaptı ve 3. sıraya yerleşti. Güney Kıbrıs ise 0 puanla 5. ve son sırada yer aldı.

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