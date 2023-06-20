Norveç, Erling Haaland ile kazandı

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A grubu dördüncü maçında Norveç sahasında ağırladığı Güney Kıbrıs'ı 3-1'lik skorla geçti.

Norveç'e galibiyeti getiren golleri 12.dakikada Solbakken, 56' (P) ve 60'da Erling Haaland kaydetti. Güney Kıbrıs'ın tek golü ise 90+3'te Grigoris Kastonas'tan geldi.

Erling Haaland, bu sezon kulüp ve Milli Takım'daki 56. golünü attı. Norveçli yıldız, Avrupa'da sezonun en golcü ismi oldu.

Bu sonuçla Norveç ilk galibiyetini alarak puanını 4 yaptı ve 3. sıraya yerleşti. Güney Kıbrıs ise 0 puanla 5. ve son sırada yer aldı.