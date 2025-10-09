İSTANBUL 17°C / 12°C
  Norveç-İsrail maçı öncesi çağrı! ''Çocuklarınızı getirmeyin''
Spor

Norveç-İsrail maçı öncesi çağrı! ''Çocuklarınızı getirmeyin''

Oslo'da cumartesi günü oynanacak Norveç-İsrail maçı öncesinde güvenlik önlemleri artırıldı. Polis tribün kapasitesini düşürürken, bazı bölgeler maçtan önce kapatılacak. Ayrıca çocukların maça getirilmemesi yönünde çağrı yapıldı.

9 Ekim 2025 Perşembe 08:09
Norveç-İsrail maçı öncesi çağrı! ''Çocuklarınızı getirmeyin''
ABONE OL

Norveç'in Başkenti Oslo'da cumartesi günü oynanacak Norveç-İsrail maçı öncesinde yaşanan güvenlik endişeleri herkesi ürkütüyor.

Norveç Futbol Federasyonu ve polis, stadyum çevresinde sıkı denetim uygulamayı planlıyor; tribün kapasitesi düşürülecek, bazı bölgeler maçtan saatler önce kapatılacak. Metronun ise açık kalacağı bildirildi. Bu ortam ve tehdit algısı nedeniyle yetkililer, çocukların maça getirilmemesi yönünde uyarıda bulundu. Maça siyasi protestolar ve olası şiddet olaylarının karışması korkusu, organizasyonu gölgeleyen temel unsur olarak öne çıkıyor. Norveç federasyonu maça küçük boyutlu Filistin bayraklarının götürülmesinde ise sakınca olmadığını bildirdi.

İSRAİL'E 'KAMU DÜZENİ' AYARI

Barcelona, İsrail takımı Hapoel Bank Yahav Jerusalem'in 15 Ekim'de Baxi Manresa ile oynayacağı Avrupa Kupası (EuroCup) maçı öncesi tesislerini kullanma ve antrenman yapma talebini reddetti. Barcelona'nın, 'lojistik ve kamu düzenini bozma' gerekçesini öne sürdüğü öğrenildi.

OYNATMAYIN!

Filistin Komitesi ve Udine'deki kulüpler, dernekler ve sivil toplum kuruluşları İsrail maçının oynanmasına karşı çıkıyor. Yayınlanan ortak bildiride, "İsrail, Filistin halkına yönelik bir soykırım gerçekleştiriyor. Onlarla maç oynamak bu durumu meşrulaştırmaktır. İtalya hükümeti, içişleri bakanlığı ve Futbol Federasyonu maçın oynanmaması için UEFA ve FIFA nezdinde her türlü girişimi yapmalı" ifadeleri kullanıldı.

