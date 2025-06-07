Norveç, İtalya'yı rahat geçti

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu üçüncü maçında Norveç, İtalya ile kendi evinde karşı karşıya geldi. Norveç, Ullevaal'de oynanan maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Norveç'e galibiyeti getiren goller 14. dakika Alexander Sörloth, 34. dakika Antonio Nusa ve 42. dakikada Erling Haaland'dan geldi.

Bu sonucun ardından Norveç, grupta puanını 9'a yükseltti. Grupta ilk maçına çıkan İtalya ise puansız kaldı.

İtalya, gruptaki bir sonraki maçında Moldova ile kendi evinde karşılaşacak. Norveç ise Estonya deplasmanına gidecek.