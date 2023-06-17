Norveç Milli Takımı galibiyeti unuttu

EURO 2024 elemelerinde İskoçya'ya sahasında 2-1 mağlup olan Norveç gruplarda yalnızca 1 puan alabildi.

EURO 2024 A grubu 3. haftasında İskoçya'yla karşılaşan karşılaşan Norveç öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı ve sahasından mağlubiyetle ayrıldı.

Erling Haaland'ın 61. dakikada attığı golle öne geçmesine rağmen 87. dakikada Lyndon Dykes ve 89. dakikada Kenny McLean'ın gollerine engel olamayan Norveç sahasında İskoçya'ya 2-1 mağlup oldu ve A grubunda 1 puanla 4. sırada yer aldı.

İSKOÇYA LİDER

EURO 2024'e katılma konusunda oldukça iddialı bir konuma gelen İskoçya oynadığı 3 maçta 3 galibiyet alarak 9 puanla A Grubunda liderliğini pekiştirdi.