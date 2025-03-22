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Spor

Norveç, Moldova'yı dağıttı

Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda Norveç, Moldova'ya konuk oldu. Stadionul Zimbru'da oynanan müsabakayı deplasman ekibi Norveç 5-0 kazandı.

Haber Merkezi22 Mart 2025 Cumartesi 23:11 - Güncelleme:
Norveç, Moldova'yı dağıttı
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Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda Norveç, Moldova'ya konuk oldu.

Stadionul Zimbru'da oynanan müsabakayı deplasman ekibi Norveç 5-0 kazandı.

Norveç'in galibiyetini getiren goller; dakika 5'de Julian Ryerson, dakika 23'de Erling Haaland, dakika 38'de Thelo Aasgaard, Dakika 43'de Alexander Sorloth ve son olarak dakika 69'da Aron Donnum'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte elemelere galibiyetle başlayan Norveç birinci sırada yer aldı, Moldova ise sonuncu sırada yer aldı.

Grubun sonraki maçında Norveç, İsrail'e konuk olacak.

Moldova, sahasında Estonya'yı ağırlayacak.

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