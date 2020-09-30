30 Eylül 2020 Çarşamba 16:22 - Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 16:22

Transfer çalışmalarını sürdüren Ankaragücü, Norveç gol kralı Torgeir Börven ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Beştepe Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Ankaragücü Başkanı Fatih Mert ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Transfer çalışmalarının büyük bir titizlikle sürdürüldüğünü ifade eden Başkan Fatih Mert, Torgeir Börven transferinin Ankaragücü'ne büyük bir katkı sağlayacağını belirtti.

Atılan imzanın sarı lacivertli camiaya hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Başkan Mert, yapılan transferlerle takımda eksik görülen mevkilere takviyelerin yapıldığını söyledi.

Ankaragücü’nde olmaktan ve sarı lacivertli camiaya hizmet etmekten dolayı mutlu olduğunu ifade eden Torgeir Börven ise “Ankaragücü’nde atacağım gollerle ses getireceğime ve taraftarlarımıza istedikleri futbolu yansıtacağıma inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Rosenborg BK kulübünden transfer edilen 28 yaşındaki oyuncu Torgeir Börven, santrafor mevkisinde görev yapıyor.