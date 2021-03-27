star.com.tr 27 Mart 2021 Cumartesi 18:06 - Güncelleme: 27 Mart 2021 Cumartesi 18:09

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 2. maçında Türkiye, deplasmanda Norveç'e konuk oluyor. Norveç basını maç öncesi Çağlar Söyüncü, Hakan Çalanoğlu ve Burak Yılmaz'a dikkat çekerek "Norveç'i sıkıntıya sokabilirler" yorumunda bulundu. Hollanda karşısında 4-2 kazanan millilerin güven kazandığını belirtti.

"HAALAND HARİKA AMA ONU DURDURABİLECEK BİR DEFANS OYUNCUSU VARSA O DA SÖYÜNCÜ'DÜR"



Karşılaşma öncesi Norveç basınından Dambladet gazetesi milli takımın Hollanda karşısındaki 4-2'lik zaferine dikkat çekerek Çağlar Söyüncü, Hakan Çalhanoğlu ve Burak Yılmaz'ın performanslarına da övgüler dizdi.

Milli yıldız Çağlar Söyüncü'nün Premier Lig'de üçüncü sırada yer alan Leicester City'de oynadığını belirten Norveç basını performansı için 'harika oyuncu' yorumunu yaptı.

Gazete, Çağlar için, "Alman futbolundan geçişten sonra kesinlikle harikaydı. Söyüncü hızlı bir savunma oyuncusu ve inanılmaz derecede güçlü, bu da Türkiye'nin sağlam savunmasına iyi uyum sağladığı anlamına geliyor. Haaland harika ama onu durdurabilecek bir defans oyuncusu varsa o da Söyüncü'dür." dedi.