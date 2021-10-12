Star.comtr. 12 Ekim 2021 Salı 12:02 - Güncelleme: 12 Ekim 2021 Salı 14:36

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Letonya'yı 2-1 mağlup etti. 90+9. dakikada Burak Yılmaz'ın penaltıdan attığı gol Milliler'in Dünya Kupası'na katılma umutlarını sürdürmesini sağlarken, Ay-Yıldızlı takımımızın grupta ikincilik için çekiştiği Norveç'te ise şok etkisi yarattı.

MARTIN ODEGAARD: "TÜRKİYE'NİN SON DAKİKADA GELEN GALİBİYETİ BİZİM İÇİN AĞIR OLDU"

Norveç, Letonya - Türkiye müsabakasıyla aynı saatte başlayan maçta Karadağ'ı evinde Mohamed Elyounoussi'nin attığı gollerle 2-0 yenerek G Grubu'nda ikinci sıradaki yerini korudu. Karşılaşma sonrası konuşan Norveç'in kaptanı Martin Odegaard, Türkiye'nin son dakika galibiyetiyle ilgili gelen bir soru üzerine "Kabul etmeliyim ki bizim için ağırdı. Özellikle de Türkiye yenik duruma düşmüşken ve Letonya 1-1'i bu kadar uzun süre elinde tutarken... Ama artık kendimize odaklanmalıyız. Dünya Kupası'na iki galibiyet uzaktayız" cevabını verdi.

STALE SOLBAKKEN: "TÜRKİYE SON DAKİKALARDA HEM ATIYOR HEM YİYOR"

Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken ise Türkiye'nin aldığı sonucu umursamadıklarını söyledi. Solbakken Türkiye'nin Karadağ ile oynadığı maçta son dakikada gol yiyerek 2-2 berabere kaldığını hatırlatarak, "Türkiye'nin maçların sonlarına doğru hem gol yediğini hem de gol attığını gördük." ifadelerini kullandı.

PLAY OFF MÜCADELESİ SON İKİ MAÇA TAŞINDI

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Hollanda 19 puanla liderliğini sürdürüyor. İkinci sıradaki 17 puanlı Norveç ile üçüncü basamakta yer alan 15 puanlı Türkiye ise play-off yoluyla turnuvaya katılmak için kapışıyor.