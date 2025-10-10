İSTANBUL 22°C / 14°C
Spor

Norveç'te İsrail protestosu! ''Filistin için kazanacağız''

Norveç ile İsrail arasında yarın oynanacak maç öncesi ülkede protesto çağrıları yükseliyor. Federasyon Başkanı Lise Klaveness, maçı oynayacaklarını duyurdu. Klaveness, 'Filistin Futbol Federasyonu bu maçı kazanmamızı çok istiyor, onlara bu desteği vermek istiyoruz.' dedi.

10 Ekim 2025 Cuma 07:57
Norveç'te İsrail protestosu! ''Filistin için kazanacağız''
Norveç ile İsrail arasında yarın saat 19.00'da oynanacak maç öncesi, ülkede büyük gerilim var. Birçok Norveçli futbolsever maçın boykot edilmesini istiyor. Bu konuda sanatçılar ve kanaat önderlerinin yoğun baskısı var.

Başından beri İsrail'in yaptığı soykırıma karşı tavır alan ve İsrail'in UEFA ve FIFA'dan atılması için çalışan Norveç Futbol Federasyonu Başkanı Lise Klaveness, maçı oynayacaklarını söyledi. Mücadeleyi boykot etmenin İsrail'in Dünya Kupası'na gitmesini kolaylaştıracağını, onlara böyle bir fırsat vermek istemediklerini söyleyen Lise Klaveness, "Filistin Futbol Federasyonu bu maçı kazanmamızı çok istiyor. Futbolcularımız da maçın kazanılması konusunda çok istekli. Futbol ve siyasetin şüphesiz birbiriyle bağlantılı olduğunu inkar edemeyiz. Ancak yine de futbol maçlarının oynanmasının önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

