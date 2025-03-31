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Spor

Norveç'te maçın oyuncusuna 4 koli yumurta ödülü

Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland'ın yetiştiği Norveç ekibi Bryne, Bodo/Glimt'e 1-0 mağlup oldukları karşılaşmada maçın oyuncusuna 4 koli yumurta hediye etti.

AA31 Mart 2025 Pazartesi 18:39 - Güncelleme:
Norveç'te maçın oyuncusuna 4 koli yumurta ödülü
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Norveçli yıldız golcü Erling Haaland'ın kariyerine başladığı Bryne Futbol Kulübü, Bodo/Glimt'e 1-0 yenildikleri maçın oyuncusuna 4 koli yumurta hediye etti.

Norveç liginde dün oynanan maçta Bodo/Glimt'e 1-0 yenilen Bryne'de kaleci Jan de Boer, bir penaltı kurtarışı ve karşılaşmadaki iyi performansı sayesinde maçın oyuncusu seçildi ve kulübü tarafından 4 koli yumurta ile ödüllendirildi.

Yumurta ödülü tercihi, kulübün yerel tarım ve hayvancılık ile olan bağlarından kaynaklanıyor.

Taraftarlar, kulübün çiftçilikle olan bağları nedeniyle bir VIP bilet hizmeti olarak saha kenarında Traktör kepçesi üstünde de maçları seyredebiliyor.

Kulüp, gelecek hafta maçın oyuncusunu bu sefer yerel süt ile ödüllendirecek.

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