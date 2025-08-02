Norveç basını Shakthar Donetsk'e iki maçta toplam 6-2'lik skorla elenen Solskjaer'i eleştiren başlıklar attı. Kendi ülkesindeki makalelerde Solskjaer'in performansı için sert ifadeler kullanıldı. Nrk. no, "Solskjaer'in Avrupa başarısızlığı" başlığıyla verdiği haberde, Svensson'un da etkisiz kaldığı hatırlatıldı. Dagbladet.no ise, "Fiyasko' başlığını kullanarak Türk basınında Norveçli hocaya yönelik eleştirilere yer verdi. Norveçli eski milli oyuncu Romsdal ise, "Toplam 6-2'lik skor çok yetersiz. Shakhtar çok üstündü" yorumunu yaptı.

SİNYALLER PEK İÇ AÇICI DEĞİL

Beşiktaş yönetiminin Solskjaer'in yerine şimdiden alternatif arayışına başladığı da belirtilen haberlerde Roberto Mancini ve Şenol Güneş isimlerinin ön plana çıktığı vurgulandı. Footballnorge.com'da ise şu ifadeler yer aldı: "Solskjaer bu yaz transfer döneminden önemli ölçüde destek gördü. Norveçli teknik direktör, geçen sezonki eksikliklerin ardından daha iyi bir performans göstereceğine dair yüksek beklentilerle sezona başlıyor. Yönetim somut başarı bekliyor ancak sinyaller pek iç açıcı değil.

BAŞLAMADAN KOVULABİLİR

Yaz döneminde 4 hazırlık maçından 3'ünü kaybeden bir kulüp, şampiyonluk iddiası için yeterli gözükmedi. Bu durum takımın hazır olup olmadığı endişelerini büyüttü. Mevcut oyuncuların beklentileri karşılayıp, karşılamayacağı da şüphe uyandırdı. Ardından Shakhtar yenilgisi geldi. Bu başarısızlık hem kulüp hem de teknik direktör için önemli sonuçlar doğurabilir. Eski Manchester United teknik direktörü, yerel sezon başlamadan önce görevden alınabilir. Hızlı bir şekilde toparlanmalı.