İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ağustos 2025 Cumartesi / 8 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7015
  • EURO
    47,2204
  • ALTIN
    4395.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Norveç'te Solskjaer tartışması! ''Başlamadan kovulabilir''
Spor

Norveç'te Solskjaer tartışması! ''Başlamadan kovulabilir''

Shakhtar Donetsk'e iki maçta toplam 6-2'lik skorla elenen Beşiktaş'ta, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Norveç basını tarafından sert şekilde eleştirildi.

Akşam2 Ağustos 2025 Cumartesi 07:56 - Güncelleme:
Norveç'te Solskjaer tartışması! ''Başlamadan kovulabilir''
ABONE OL

Norveç basını Shakthar Donetsk'e iki maçta toplam 6-2'lik skorla elenen Solskjaer'i eleştiren başlıklar attı. Kendi ülkesindeki makalelerde Solskjaer'in performansı için sert ifadeler kullanıldı. Nrk. no, "Solskjaer'in Avrupa başarısızlığı" başlığıyla verdiği haberde, Svensson'un da etkisiz kaldığı hatırlatıldı. Dagbladet.no ise, "Fiyasko' başlığını kullanarak Türk basınında Norveçli hocaya yönelik eleştirilere yer verdi. Norveçli eski milli oyuncu Romsdal ise, "Toplam 6-2'lik skor çok yetersiz. Shakhtar çok üstündü" yorumunu yaptı.

SİNYALLER PEK İÇ AÇICI DEĞİL

Beşiktaş yönetiminin Solskjaer'in yerine şimdiden alternatif arayışına başladığı da belirtilen haberlerde Roberto Mancini ve Şenol Güneş isimlerinin ön plana çıktığı vurgulandı. Footballnorge.com'da ise şu ifadeler yer aldı: "Solskjaer bu yaz transfer döneminden önemli ölçüde destek gördü. Norveçli teknik direktör, geçen sezonki eksikliklerin ardından daha iyi bir performans göstereceğine dair yüksek beklentilerle sezona başlıyor. Yönetim somut başarı bekliyor ancak sinyaller pek iç açıcı değil.

BAŞLAMADAN KOVULABİLİR

Yaz döneminde 4 hazırlık maçından 3'ünü kaybeden bir kulüp, şampiyonluk iddiası için yeterli gözükmedi. Bu durum takımın hazır olup olmadığı endişelerini büyüttü. Mevcut oyuncuların beklentileri karşılayıp, karşılamayacağı da şüphe uyandırdı. Ardından Shakhtar yenilgisi geldi. Bu başarısızlık hem kulüp hem de teknik direktör için önemli sonuçlar doğurabilir. Eski Manchester United teknik direktörü, yerel sezon başlamadan önce görevden alınabilir. Hızlı bir şekilde toparlanmalı.

ÖNERİLEN VİDEO

Cinayet zanlısı kümesten çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.