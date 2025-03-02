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Spor

Norveç'te VAR uygulaması oylamaya sunuldu

Norveç'te VAR uygulamasının devam edip etmemesi için oylama yapıldı. Karar 'devam' oldu.

HBAER MERKEZİ2 Mart 2025 Pazar 15:36 - Güncelleme:
Norveç'te VAR uygulaması oylamaya sunuldu
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Futbolda başta ülkemizde olmak üzere VAR kararları sıkça tartışılırken, bu konuyu ciddi şekilde masaya yatıran ülkelerden biri Norveç oldu. Norveç Futbol Federasyonu'nun yaptığı oylama sonrası VAR'ın devam etmesine karar verildi.

2023'TE BAŞLADI, PROTESTO EDİLDİ!

2018'de dünya futbolunun tanıştığı VAR sisteminin tartışmaları bitirmesi beklenirken, birçok ülkede beklenen olmadı. 2023 yılında VAR'ı kullanmaya başlayan Norveç'te bazı VAR incelemelerinin uzun sürmesi üzerine taraftarlar protesto gösterileri düzenledi.

OCAK'TA "İSTEMİYORUZ" TEPKİSİ

Taraftarların tepkileri sonrası Norveç'te 1. ve 2. ligde yer alan 32 takımın katılımıyla ocak ayında gerçekleşen toplantıda 19 kulüp VAR'ın kaldırılmasını istedi, 13'ü ise kullanılmaya devam etmesi yönünde oy kullandı.

321 OY: 'VAR' DEVAM ETSİN

129 OY: 'VAR' KALDIRILSIN

Bu gelişme sonrası Norveç Futbol Federasyonu, genel kurulda büyük bir oylama yapmaya karar verdi. Hafta sonu gerçekleşen genel kurulda VAR'ın devam etmesi için 321 oy kullanıldı. VAR'ın kaldırılmasına ise 129 oy çıktı. Bu seçim sonrası Norveç'te VAR'ın devam edeceği açıklandı.

İNGİLTERE'DE DE OYLADI!

Öte yandan Premier Lig kulüpleri, geçen sezon yaşanan tartışmaların ardından, 2024 Haziran ayında VAR'ın geleceğini tartışmaya açtı. Ancak Premier Lig'de de çoğunluk VAR'ı kullanılmaya devam edilmesi yönünde oy kullandı.

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