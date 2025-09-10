İSTANBUL 29°C / 20°C
Spor

Norveç'ten Moldova'ya gol yağmuru

Dünya Kupası Elemeleri I grubunda Norveç ve Moldova karşı karşıya geldi. Ullevaal Stadı'nda oynanan maçı Norveç 11-1 kazandı.

Haber Merkezi10 Eylül 2025 Çarşamba 01:06 - Güncelleme:
Dünya Kupası Elemeleri I grubunda Norveç ve Moldova karşı karşıya geldi.

Ullevaal Stadı'nda oynanan maçı Norveç 11-1 kazandı.

Ev sahibi ekip maça hızlı başladı ve 6. dakikada Felix Horn Myhre'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Norveç, yıldız futbolcusu Erling Haaland'ın 11, 36 ve 43. dakikalarda bulduğu gollerle farkı 4'e çıkardı.

45+1'de Arsenal'in yıldızı Martin Odegaard sahneye çıktı ve ilk yarının skorunu belirlerdi. Norveç devre arasına 5-0 önde girdi.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Norveç, 52. dakikada Erling Haaland ile durumu 6-0'a getirdi.

Norveç'te Thelo Aasgaaard 67. dakikada ağları havalandırdı farkı 7 yaptı.

Moldova'nın maçtaki tek golü Ostigard'dan (Kendi kalesine) geldi.

Norveç'te Thelo Aasgaard tekrar sahneye çıktı 76 ve 79. dakikalarda bulduğu gollerle skoru 9-1'e getirdi.

Norveç'te Haaland 83. dakikada bir gol daha buldu ve farkı 9'a çıkararak skoru 10-1 yaptı.

Norveç'in ve maçın son golü 90+1'de Thelo Aasgard ile penaltıdan geldi. Norveç tarihi skorla Moldova karşısında sahadan 11-1 galip ayrıldı.

