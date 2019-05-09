Norwich City, Galatasaray’ın Senegalli forveti Diagne için harekete geçti
İngiliz ekibi Norwich City, Galatasaray’ın Senegalli forveti Diagne için harekete geçti.
Ada basınında çıkan haberlere göre; Sezon sonunda pazarlık masasına oturulacak. Ancak G.Saray, 13 milyon euroya aldığı, 28 gol kaydeden futbolcusunu 20 milyonun altında bir rakama bırakmak istemiyor.
Onyekuru-Ndiaye zor
Sezon başında kiralanan Onyekuru ile Ndiaye’nin durumu netleşti. Onyekuru’nun performansından memnun olunsa da yüksek bonservisi nedeniyle satın almak için fazla bir girişim yapılmayacak. Ndiaye için de Stoke City’nin 10 milyon euro ve üzerinde bir teklif beklemesi nedeniyle Galatasaray, transfer pazarlığına oturmayacak.
(Akşam)
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