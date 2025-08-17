Nottingham Forest 3 golle kazandı

Premier Lig'in açılış haftasında Nottingham Forest, evinde Brentford'u ağırladı.

The City Ground Stadyumu'nda oynanan karşılaşmadan Nottingham Forest 3-1'lik galibiyet ile ayrıldı.

Nottingham Forest'ın gollerini dakika 6'da Chris Wood, dakika 42'de Dan Ndoye ve ilk yarının uzatma dakikalarında tekrardan Chris Wood attı.

Deplasman takımı Brentford'un golünü ise 78. dakikada penaltıdan Thiago kaydetti.

Bu sonuçlarla birlikte Nottingham Forest lige 3 puan ile başlarken Brentford ise puanla tanışamadı.