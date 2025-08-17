İSTANBUL 29°C / 22°C
Spor

Nottingham Forest 3 golle kazandı

Premier Lig'in açılış haftasında Nottingham Forest, evinde Brentford'u ağırladı. The City Ground Stadyumu'nda oynanan karşılaşmadan Nottingham Forest 3-1'lik galibiyet ile ayrıldı.

17 Ağustos 2025 Pazar 18:02
Nottingham Forest 3 golle kazandı
Premier Lig'in açılış haftasında Nottingham Forest, evinde Brentford'u ağırladı.

The City Ground Stadyumu'nda oynanan karşılaşmadan Nottingham Forest 3-1'lik galibiyet ile ayrıldı.

Nottingham Forest'ın gollerini dakika 6'da Chris Wood, dakika 42'de Dan Ndoye ve ilk yarının uzatma dakikalarında tekrardan Chris Wood attı.

Deplasman takımı Brentford'un golünü ise 78. dakikada penaltıdan Thiago kaydetti.

Bu sonuçlarla birlikte Nottingham Forest lige 3 puan ile başlarken Brentford ise puanla tanışamadı.

