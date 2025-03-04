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Spor

Nottingham Forest çeyrek final biletini kaptı

Normal süresi 1-1 biten karşılaşmada Nottingham Forest, penaltılarda Ipswich Town'ı 5-4'lük skorla mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı.

HABER MERKEZİ4 Mart 2025 Salı 09:24 - Güncelleme:
Nottingham Forest çeyrek final biletini kaptı
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Nottingham Forest, FA Kupası çeyrek finaline yükselmek için Ipswich Town'ı 5-4'lük penaltı galibiyetiyle mağlup etti. Normal süresi 1-1 biten karşılaşmada, Ipswich'in golünü George Hirst atarken, Forest adına Ryan Yates eşitliği sağladı. Penaltılarda Matz Sels, Jack Taylor'ın penaltısını kurtararak kahraman oldu ve takımını çeyrek finale taşıdı.

Uzatmaların ardından penaltılarla sona eren maç, Nuno Espirito Santo'nun menajerliğindeki Forest için önemli bir galibiyet oldu. Forest, Premier Lig'deki üstün konumuna rağmen, bazı oyuncularını dinlendirerek gelecekteki Şampiyonlar Ligi hedefini göz önünde bulundurdu. Ipswich, ikinci yarının başında Hirst'in golüyle öne geçti, ancak Forest'ın Yates ile yakaladığı eşitlik, skoru penaltılara taşıdı.

Forest kalecisi Sels, penaltılarda yaptığı kurtarışla galibiyeti getirdi. Belçikalı eldiven, "Penaltılarda kalecilerden biri kahraman olur ve bugün ben oldum. Takımı bir sonraki tura taşıyabildiğim için mutluyum," dedi.

  • Nottingham Forest
  • FA Cup
  • Ipswich Town

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