Nottingham Forest, Elliot Anderson'un bonservisini belirledi

Nottingham Forest, genç orta saha oyuncusu Elliot Anderson için talep ettiği bonservisi netleştirdi. Sky Sports muhabiri Florian Plettenberg'in aktardığı bilgilere göre İngiliz kulübü, 23 yaşındaki futbolcu için 100 ila 120 milyon sterlin arasında bir teklif bekliyor.

Haberde, Manchester United'ın Anderson için en ciddi adaylardan biri olmaya devam ettiği belirtilirken, Manchester City'nin de oyuncuyla ilgilendiği ancak önceliğini Rodri ile sözleşme uzatmaya verdiği ifade edildi. Şu ana kadar hiçbir kulübün Nottingham Forest ile resmi temasa geçmediği de vurgulandı.

Bu sezon Premier Lig'de 31 maça çıkan Elliot Anderson, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi