Nottingham Forest, Fenerbahçe maçına hazır

Nottingham Forest, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe'ye konuk olacağı mücadelenin çalışmalarını tamamladı.

Nottingham Forest, Fenerbahçe maçına hazır
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe'ye konuk olacak Nottingham Forest, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Chobani Stadı'nda ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde yapıldı.

Isınma koşuları ve istasyon çalışmasının ardından pas antrenmanı yapan oyuncular, idmanın basına kapalı bölümünde ise Fenerbahçe maçının taktiği üzerinde durdu.

Fenerbahçe-Nottingham Forest mücadelesi, yarın saat 20.45'te Chobani Stadı'nda oynanacak

