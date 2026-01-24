İSTANBUL 12°C / 8°C
24 Ocak 2026 Cumartesi
Nottingham Forest, Lorenzo Lucca'yı kadrosuna kattı

Nottingham Forest, Napoli forması giyen İtalyan golcü Lorenzo Lucca'yı satın alma opsiyonuyla kiraladığını duyurdu.

24 Ocak 2026 Cumartesi 09:08
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, hücum hattını güçlendirmek için önemli bir hamle yaptı. Kulüp, Napoli'nin forveti Lorenzo Lucca'nın transferini resmen açıkladı.

24 yaşındaki İtalyan golcü 2025/26 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak Nottingham Forest forması giyecek. Anlaşma kapsamında İngiliz ekibi 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Ayrıca sözleşmede 40 milyon euro satın alma opsiyonu da bulunuyor.

Dikkat çeken bir diğer detay ise Napoli'nin Lucca için kısa süre önce yaptığı yatırım oldu. İtalyan kulübü, genç forveti 2025 yazında Udinese'den 31 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Napoli formasıyla 23 maça çıkan Lucca, 2 gol kaydetti.

