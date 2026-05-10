Nottingham Forest, Newcastle United'a geçit vermedi

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Nottingham Forest, sahasında Newcastle United'ı konuk etti. City Ground'da oynanan maç 1-1 tamamlandı.

Newcastle United, 74. dakikada Harvey Barnes ile 1-0 öne geçti. Nottingham Forest, bu gole 88. dakikada Elliott Anderson ile cevap verdi.

Bu sonucun ardından ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça yükselten Nottingham Forest, puanını 43'e yükseltti. Nottingham Forest, bu 8 maçta 16 puan toplamayı başardı. Newcastle United, 46 puana yükseldi.

Nottingham Forest, ligde gelecek hafta Manchester United deplasmanına gidecek. Newcastle United, sahasında West Ham'ı ağırlayacak.