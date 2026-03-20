Nottingham Forest penaltılarla çeyrek finalde

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'yi eleyen Nottingham Forest, son 16 turunda da Midtjylland'ı eledi ve çeyrek finale yükseldi.
İlk maçı evinde 1-0 kaybeden Nottingham Forest, 40. dakikada Nicolas Dominguez ile öne geçti. Ryan Yates, 52. dakikada farkı 2'ye çıkardı.
Midtjylland, 69. dakikada Erlic'in golüyle farkı 1'e indirdi ve toplam skorda eşitliği getirdi.
120 dakika 2-1'le sona ererken, seri penaltı atışlarına geçildi.
Penaltı atışlarında rakibine gol izni vermeyen Nottingham Forest, 3-0'lık üstünlükle maçı kazandı.