  • Nottingham Forest penaltılarla çeyrek finalde
Spor

Nottingham Forest penaltılarla çeyrek finalde

Nottingham Forest, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında karşılaştığı Midtjyland'ı penaltı atışları sonucunda mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

HABER MERKEZİ20 Mart 2026 Cuma 00:47
Nottingham Forest penaltılarla çeyrek finalde
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'yi eleyen Nottingham Forest, son 16 turunda da Midtjylland'ı eledi ve çeyrek finale yükseldi.

İlk maçı evinde 1-0 kaybeden Nottingham Forest, 40. dakikada Nicolas Dominguez ile öne geçti. Ryan Yates, 52. dakikada farkı 2'ye çıkardı.

Midtjylland, 69. dakikada Erlic'in golüyle farkı 1'e indirdi ve toplam skorda eşitliği getirdi.

120 dakika 2-1'le sona ererken, seri penaltı atışlarına geçildi.

Penaltı atışlarında rakibine gol izni vermeyen Nottingham Forest, 3-0'lık üstünlükle maçı kazandı.

