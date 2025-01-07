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Spor

Nottingham Forest, Premier Lig'de fırtına gibi esiyor!

Premier Lig'de oynadığı son 6 maçı kazanan Nottingham Forest, çıkışını sürdürüyor.

IHA7 Ocak 2025 Salı 12:05 - Güncelleme:
Nottingham Forest, Premier Lig'de fırtına gibi esiyor!
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Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, ligde oynadığı son 6 maçını kazanarak çıkışını sürdürürken, 20 haftalık bölümde 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak topladığı 40 puanla 3. sırada bulunuyor.

Nottingham Forest, İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında deplasmanda Wolverhampton'ı 3-0 mağlup ederek, üst üste 6. galibiyetini elde etti. Portekizli Teknik Direktör Nuno Espirito Santo yönetimindeki ekip, 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak ilk 20 haftalık bölümde topladığı 40 puanla Manchester City, Newcastle United ve Chelsea gibi takımları geride bırakarak 3. basamakta yer aldı.

CHRİS WOOD, GOL YÜKÜNÜ ÇEKİYOR

Nottingham Forest'in Yeni Zelandalı golcüsü Chris Wood, bu sezon ligde attığı 12 golle takımının gol yükünü çekiyor. Tecrübeli futbolcu, Bournemouth, Brighton, Chelsea, Crystal Palace, West Ham, Ipswich Town, Manchester United, Everton karşısında 1 kez gol sevinci yaşarken, Leicester City karşısında ise 2 gollük katkı sağladı. Wood ayrıca Wolverhampton ağlarını 2 maçta 1'er kez sarsmayı başardı.

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