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Spor

Nottingham Forest seriye bağladı

Premier Lig 9. hafta maçında Nottingham Forest, deplasmanda Leicester'ı 3-1 mağlup etti.

26 Ekim 2024 Cumartesi 00:15 - Güncelleme:
Nottingham Forest seriye bağladı
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Premier Lig 9. hafta maçında Nottingham Forest, deplasmanda Leicester ile karşılaştı. King Power Stadyumu'nda oynanan maçı Nottingham 3-1 kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Yates, 47 ve 60. dakikalarda Chris Wood kaydetti. Leicester'ın tek golü 23. dakikada Jamie Vardy'den geldi.

Nuno Espirito Santo'nun takımı bu sezon üst üste 2. galibiyetini aldı. Leicester ise 2 aç sonra kaybetti.

Nottingham bu sonuçla, Premier Lig'de puanını 16'ya çıkardı ve maç fazlasıyla 5. sıraya yerleşti. Leicester ise 9 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Leicester, Ipswich Town'a konuk olacak. Nottingham ise West Ham'ı ağırlayacak.

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