İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Kasım 2024 Pazar / 2 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3122
  • EURO
    37,22
  • ALTIN
    3018.55
  • BIST100
    8885
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Nottingham Forest seriyi bozmadı

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Nottingham Forest, konuk ettiği West Ham'ı 3-0 mağlup etti.

3 Kasım 2024 Pazar 00:59 - Güncelleme:
Nottingham Forest seriyi bozmadı
ABONE OL

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Nottingham Forest, West Ham'ı konuk etti.

The City Ground'da oynanan maçı ev sahibi 3-0 kazandı.

Nottingham Forest'a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Chris Wood, 65. dakikada Callum Hudson-Odoi ve 78. dakikada Ola Aina kaydetti.

West Ham'da ise Edson Alvarez rakibine sert müdahalesi sonrası, 45+2. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

NOTTINGHAM SERİYE BAĞLADI

Ligde üst üste 3. maçını kazanan Nottingham, puanını 19'a yükselterek 3. sıraya yükseldi. West Ham ise 11 puanla 14. sırada konumlandı.

Premier Lig'de bir sonraki hafta Nottingham Forest, Newcastle United'ı konuk edecek. West Ham ise Everton'u ağırlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.