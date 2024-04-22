İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Nisan 2024 Pazartesi / 14 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5092
  • EURO
    34,6049
  • ALTIN
    2439.28
  • BIST100
    9645.02
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Nottingham Forest: VAR kayıtları açıklansın
Spor

Nottingham Forest: VAR kayıtları açıklansın

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, Everton maçıyla ilgili İngiltere Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu.

22 Nisan 2024 Pazartesi 18:09 - Güncelleme:
Nottingham Forest: VAR kayıtları açıklansın
ABONE OL

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, Everton maçıyla ilgili başvuruda bulundu.

Nottingham Forest, Everton ile oynanan maçın VAR kayıtlarının yayınlanması için Premier Lig Hakem Kurulu'na başvuru yapıldığını duyurdu.

Kulübün açıklamasında, "Tüm futbol camiasının ve taraftarların, sporumuzun dürüstlüğünün korunmasını sağlayacak tam şeffaflık için kayıtlara erişebilmeleri gerektiğini savunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

"3 VERİLMEYEN PENALTI"

Nottingham Forest, Everton ile oynanan maçın ardından da bir açıklama yapmıştı. Kulüp, maçın ardından, "Hakemden son derece 3 kötü karar, 3 verilmeyen penaltı. Bunları kabul etmemiz mümkün değil. Maçtan önce Hakem Kurulu'na VAR hakeminin Luton taraftarı olduğunu söyledik, uyardık ama değiştirmediler. Sabrımızı sınıyorlar. Nottingham Forest, şimdi tüm seçenekleri değerlendirecektir." açıklamasında bulunmuştu.

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Nottingham Forest, Everton'a deplasmanda 2-0 kaybetmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.