Nottingham Forest: VAR kayıtları açıklansın

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, Everton maçıyla ilgili başvuruda bulundu.

Nottingham Forest, Everton ile oynanan maçın VAR kayıtlarının yayınlanması için Premier Lig Hakem Kurulu'na başvuru yapıldığını duyurdu.

Kulübün açıklamasında, "Tüm futbol camiasının ve taraftarların, sporumuzun dürüstlüğünün korunmasını sağlayacak tam şeffaflık için kayıtlara erişebilmeleri gerektiğini savunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

"3 VERİLMEYEN PENALTI"

Nottingham Forest, Everton ile oynanan maçın ardından da bir açıklama yapmıştı. Kulüp, maçın ardından, "Hakemden son derece 3 kötü karar, 3 verilmeyen penaltı. Bunları kabul etmemiz mümkün değil. Maçtan önce Hakem Kurulu'na VAR hakeminin Luton taraftarı olduğunu söyledik, uyardık ama değiştirmediler. Sabrımızı sınıyorlar. Nottingham Forest, şimdi tüm seçenekleri değerlendirecektir." açıklamasında bulunmuştu.

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Nottingham Forest, Everton'a deplasmanda 2-0 kaybetmişti.