  • Nottingham Forest yarı finalde! Porto'yu eleyip tur atladı
Nottingham Forest yarı finalde! Porto'yu eleyip tur atladı

Nottingham Forest, sahasında FC Porto'yu 1-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükseldi. İngiliz ekibi, bu turda Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.

17 Nisan 2026 Cuma 00:04
UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında Nottingham Forest, Porto'yu konuk etti.

İlk maçı 1-1 sona eren eşleşmenin rövanşında Nottingham Forest, sahadan 1-0 galip ayrılarak yarı finale yükseldi.

İngiliz ekibine galibiyeti getiren golü 12. dakikada Morgan Gibbs-White kaydetti. Porto'da ise Jan Bednarek, 8. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Milli futbolcu Deniz Gül, karşılaşmanın 66. dakikasında oyuna dahil oldu.

Nottingham Forest Teknik Direktörü Vitor Pereira, son 16 turunda eski takımı Fenerbahçe'yi eleyerek çeyrek finale çıkmayı başarmıştı.

Nottingham Forest, yarı finalde bir diğer İngiltere temsilcisi Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Maymunu kovalarken elektrik akımına kapıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
